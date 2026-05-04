A'ja Wilson Samarreta de tirants de bàsquet - Dona

Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
Materials reciclats
Ves a totes amb una comoditat absoluta. Pots portar aquesta samarreta de tirants folgada d'estil esportiu ficada per fins com A'ja o solta per deixar córrer l'aire. El teixit de mescla de polièster i cotó ofereix una transpirabilitat natural, ideal per sortir a la pista en qualsevol moment.
A'ja Wilson
Ves a totes amb una comoditat absoluta. Pots portar aquesta samarreta de tirants folgada d'estil esportiu ficada per fins com A'ja o solta per deixar córrer l'aire. El teixit de mescla de polièster i cotó ofereix una transpirabilitat natural, ideal per sortir a la pista en qualsevol moment.
El logotip d'A'ja, que es basa en l'estrella que sempre dibuixa a la seva signatura, té un estil robust, cridaner i divertit, igual que l'energia amb què juga a la pista.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
A'ja Wilson