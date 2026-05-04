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A'ja Wilson Samarreta de tirants de bàsquet - Dona - Blanc/Negre

Materials reciclats

A'ja Wilson

Samarreta de tirants de bàsquet - Dona

44,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Ves a totes amb una comoditat absoluta. Pots portar aquesta samarreta de tirants folgada d'estil esportiu ficada per fins com A'ja o solta per deixar córrer l'aire. El teixit de mescla de polièster i cotó ofereix una transpirabilitat natural, ideal per sortir a la pista en qualsevol moment.


  • Color mostrat: Blanc/Negre
  • Model: II4204-100

A'ja Wilson

44,99 €

Ves a totes amb una comoditat absoluta. Pots portar aquesta samarreta de tirants folgada d'estil esportiu ficada per fins com A'ja o solta per deixar córrer l'aire. El teixit de mescla de polièster i cotó ofereix una transpirabilitat natural, ideal per sortir a la pista en qualsevol moment.

Avantatges

El logotip d'A'ja, que es basa en l'estrella que sempre dibuixa a la seva signatura, té un estil robust, cridaner i divertit, igual que l'energia amb què juga a la pista.

Detalls del producte

  • Obertures a la vora
  • Logotip d'A'ja Wilson
  • Logotip Swoosh
  • 80 % polièster, 20 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Negre
  • Model: II4204-100

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Perfect cut

    Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5

    Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.

A'ja Wilson Samarreta de tirants de bàsquet - Dona

A'ja Wilson

44,99 €

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