A'ja Wilson Samarreta de bàsquet asimètrica reversible Dri-FIT - Dona

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
La comoditat amb confiança s'uneix a una actitud sense remordiments. Llegeix la primera pàgina del llibre d'A'ja Wilson i atreveix-te amb aquesta samarreta asimètrica. El teixit suau que s'eixuga ràpidament és ideal per a sessions intenses i el disseny reversible et permetrà fer-la teva, igual que l'A'ja.
A'ja Wilson
La comoditat amb confiança s'uneix a una actitud sense remordiments. Llegeix la primera pàgina del llibre d'A'ja Wilson i atreveix-te amb aquesta samarreta asimètrica. El teixit suau que s'eixuga ràpidament és ideal per a sessions intenses i el disseny reversible et permetrà fer-la teva, igual que l'A'ja.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A'ja Wilson