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Nike Air Max Dn8 By You Sabatilles - Home - Multicolor/Multicolor

Nike Air Max Dn8 By You

Sabatilles - Home

209,99 €
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Més Air amb menys volum. Aquestes Dn8 personalitzables condensen el nostre sistema Dynamic Air en un disseny elegant de perfil baix. Els vuit tubs d'Air pressuritzat t'ofereixen reactivitat en cada trepitjada. Descobreix una experiència de moviment surrealista.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor
  • Model: IQ8016-900

Nike Air Max Dn8 By You

209,99 €

Més Air amb menys volum. Aquestes Dn8 personalitzables condensen el nostre sistema Dynamic Air en un disseny elegant de perfil baix. Els vuit tubs d'Air pressuritzat t'ofereixen reactivitat en cada trepitjada. Descobreix una experiència de moviment surrealista.

Defineix la teva plataforma

Comença amb la part superior de pell i tela. Tria entre una gran varietat de colors i personalitza els logos Swoosh, els cordons, el clip al taló i molt més.

Omple't de color

Opta per tons neutres impecables, metal·litzats amb elegància, esportius clàssics o tots alhora. Què crearàs amb tantes opcions?

Expressa't

Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Personalitza el disseny amb un missatge de fins a tres caràcters al panell posterior. A més, el teu nom és a la capsa.

Més avantatges

  • El sistema Dynamic Air distribueix l'aire pels canals en resposta a la compressió per oferir un amortiment personalitzat.
  • L'escuma suau sota els peus ofereix comoditat addicional.
  • La part superior modelada està confeccionada amb malla lleugera i té obertures als laterals amb malla oberta que afegeixen transpirabilitat.
  • El clip de plàstic al taló manté el peu a lloc amb més fermesa.
  • La capa addicional a la puntera afegeix durabilitat.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor
  • Model: IQ8016-900

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    Nike Air Max Dn8 By You Sabatilles - Home

    Nike Air Max Dn8 By You

    209,99 €

    Més informació

      Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.

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