Nike Air Max 1 By You
Sabatilles personalitzables - Dona
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Les Nike Air Max 1 By You actualitzen la llegenda de les sabatilles que domina el panorama des de 1987. El disseny per capes proporciona el llenç en blanc perfecte per experimentar amb les teves combinacions de colors preferides. A més, la varietat d'opcions per a la sola exterior i els missatges personalitzables et permeten combinar els elements com vulguis per crear un look totalment personal.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: HQ3713-900
Nike Air Max 1 By You
Les Nike Air Max 1 By You actualitzen la llegenda de les sabatilles que domina el panorama des de 1987. El disseny per capes proporciona el llenç en blanc perfecte per experimentar amb les teves combinacions de colors preferides. A més, la varietat d'opcions per a la sola exterior i els missatges personalitzables et permeten combinar els elements com vulguis per crear un look totalment personal.
Escull la teva base
Pots triar entre un color llis, goma adherent o un disseny translúcid per a la sola exterior de goma, per fer que la sola destaqui o sigui discreta.
Omple't de color
Fes que la part superior destaqui amb colors de contrast o crea un estil subtil amb tonalitats més neutres.
Dona-hi un toc personal
A més, pots mantenir la inscripció "AIR" original al panell posterior o afegir-hi un missatge personalitzable de fins a tres caràcters.
Més avantatges
- La part superior es fa més suau i adquireix un caràcter vintage amb el temps.
- La unitat Max Air visible al taló proporciona un amortiment lleuger.
- La sola exterior de goma tipus gofra ofereix una tracció duradora i un estil tradicional.
Detalls del producte
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Incorpora un toc personal amb una inscripció personalitzable a les teves sabatilles. A més, el teu nom és a la capsa.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'eleccions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: HQ3713-900
Air Max 1
Tot i que les Air Max 1 van debutar com a sabatilles de running, el pas del temps ha demostrat que la innovació no té límits. Un cop van ser adoptades per la cultura del hip-hop, aquest model, amb una unitat Air visible controvertida, es va poder veure tant al cor de Brooklyn com als carrers de Londres. El disseny avantguardista i les combinacions de colors impressionants continuen sent superpopulars any rere any.
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Nike Air Max 1 By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.