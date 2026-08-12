Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home

Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.
Air Jordan 1 Mid SE
Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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5 estrelles
Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
SHARRON239545944
My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely
Ottimo prodotto
zep90
Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale
Air Jordan 1 Mid SE