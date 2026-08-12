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Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home - Negre/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Sabatilles - Home

30 % de descompte
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Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.


  • Color mostrat: Negre/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Model: II3789-001

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

Aquesta edició de perfil mitjà s'inspira en les AJ1 originals per conservar el look icònic amb colors i una pell elegant que aporta un toc d'identitat distintiu.

Avantatges

  • La part superior de pell autèntica i tela ofereix més subjecció.
  • Entresola d'escuma i amortiment Nike Air per proporcionar una comoditat lleugera.
  • Sola exterior de goma amb punts de gir que ofereixen una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Negre/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Model: II3789-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

5 estrelles

  • Basketball, WorkOut Shoe

    jacobs752189600

    Great Basketball or WorkOut Shoe

  • SHARRON239545944

    My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely

  • Ottimo prodotto

    zep90

    Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale

Air Jordan 1 Mid SE Sabatilles - Home

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descompte

Completa el look