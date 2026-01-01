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Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Sabatilles - Nen/a

30 % de descompte
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.


  • Color mostrat: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Model: IU2269-100

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descompte

Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.

Avantatges

  • La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
  • La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
  • La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Model: IU2269-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Nen/a

    Air Jordan 1 Low SE

    30 % de descompte

    Completa el look