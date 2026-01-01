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Air Jordan 1 Low SE
Sabatilles - Nen/a
30 % de descompte
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Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.
- Color mostrat: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Model: IU2269-100
Air Jordan 1 Low SE
30 % de descompte
Un look icònic i durador. Aquestes AJ1 combinen el disseny clàssic del model original amb materials prèmium per al dia a dia.
Avantatges
- La part superior de pell ofereix durabilitat i estructura.
- La unitat Nike Air-Sole encapsulada aporta un amortiment lleuger.
- La goma a la sola exterior proporciona tracció per al dia a dia.
Detalls del producte
- Color mostrat: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Model: IU2269-100
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Air Jordan 1 Low SE
30 % de descompte