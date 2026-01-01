Nike Air Force 1 Low By You
Sabatilles personalitzables - Home
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Els detalls ho són tot en aquestes AF1. Personalitza l'etiqueta, els cordons i la xapeta Dubrae, i no oblidis deixar la teva empremta amb un missatge personal al panell posterior. Aquest disseny està destinat a ser únic, com tu. Tens vuit opcions de color i més opcions de goma i goma translúcida per a la sola.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: HF0659-900
Nike Air Force 1 Low By You
Els detalls ho són tot en aquestes AF1. Personalitza l'etiqueta, els cordons i la xapeta Dubrae, i no oblidis deixar la teva empremta amb un missatge personal al panell posterior. Aquest disseny està destinat a ser únic, com tu. Tens vuit opcions de color i més opcions de goma i goma translúcida per a la sola.
Defineix la teva plataforma
Comença amb un part superior de pell i, a continuació, tria entre goma tradicional, translúcida i de cautxú per a l'entresola i la sola exterior.
Omple't de color
Opta per tons neutres impecables, metal·litzats amb elegància, esportius clàssics o tots alhora. Què crearàs amb tantes opcions?
Expressa't
Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Personalitza el disseny amb un missatge de fins a tres caràcters al panell posterior. A més, el teu nom és a la capsa.
Més avantatges
- L'estil durador presenta un tacte llis com el d'un tauler de bàsquet, amb repunts resistents, materials impecables i una sola exterior còncava.
- L'amortiment Air, dissenyat originalment per al bàsquet de competició, aporta una comoditat duradora.
- La sola exterior de goma amb els punts de gir clàssics del bàsquet proporciona més tracció i durabilitat.
Detalls del producte
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: HF0659-900
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Nike Air Force 1 Low By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.