 
Imatge 1 de 8
Nike Air Force 1 Low By You Sabatilles personalitzables - Home - Multicolor/Multicolor/Multicolor

Nike Air Force 1 Low By You

Sabatilles personalitzables - Home

149,99 €
Tria una tallaGuia de talles

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Els detalls ho són tot en aquestes AF1. Personalitza l'etiqueta, els cordons i la xapeta Dubrae, i no oblidis deixar la teva empremta amb un missatge personal al panell posterior. Aquest disseny està destinat a ser únic, com tu. Tens vuit opcions de color i més opcions de goma i goma translúcida per a la sola.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: HF0659-900

Nike Air Force 1 Low By You

149,99 €

Els detalls ho són tot en aquestes AF1. Personalitza l'etiqueta, els cordons i la xapeta Dubrae, i no oblidis deixar la teva empremta amb un missatge personal al panell posterior. Aquest disseny està destinat a ser únic, com tu. Tens vuit opcions de color i més opcions de goma i goma translúcida per a la sola.

Defineix la teva plataforma

Comença amb un part superior de pell i, a continuació, tria entre goma tradicional, translúcida i de cautxú per a l'entresola i la sola exterior.

Omple't de color

Opta per tons neutres impecables, metal·litzats amb elegància, esportius clàssics o tots alhora. Què crearàs amb tantes opcions?

Expressa't

Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Personalitza el disseny amb un missatge de fins a tres caràcters al panell posterior. A més, el teu nom és a la capsa.

Més avantatges

  • L'estil durador presenta un tacte llis com el d'un tauler de bàsquet, amb repunts resistents, materials impecables i una sola exterior còncava.
  • L'amortiment Air, dissenyat originalment per al bàsquet de competició, aporta una comoditat duradora.
  • La sola exterior de goma amb els punts de gir clàssics del bàsquet proporciona més tracció i durabilitat.

Detalls del producte

  • Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
  • Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
  • Model: HF0659-900

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Air Force 1 Low By You.

    Nike Air Force 1 Low By You Sabatilles personalitzables - Home

    Nike Air Force 1 Low By You

    149,99 €

    Més informació

      Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.

    Completa el look