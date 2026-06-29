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ACG Radical AirFlow Fly Cap Gorra de trail running regulable Dri-FIT - Blanc/Blanc

Materials reciclats

ACG Radical AirFlow Fly Cap

Gorra de trail running regulable Dri-FIT

49,99 €

Pròximament

Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.

Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta gorra ACG Fly, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre el cap a mesura que augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.


  • Color mostrat: Blanc/Blanc
  • Model: IX1854-100

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER A ATLETES EN MOVIMENT.

Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta gorra ACG Fly, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre el cap a mesura que augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.

Innovació radical

Radical AirFlow presenta una confecció d'orificis molt transpirable per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous.

Confecció radical

El teixit Knit amb perforacions és suau en contacte amb la pell i allibera ràpidament l'escalfor corporal. El tancament amb veta adherent amb el logotip ACG permet regular l'ajust de la peça fàcilment a l'instant.

Comoditat total

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Més avantatges

  • El disseny de perfil baix té un ajust cenyit per oferir sensació de seguretat mentre acceleres el ritme en terrenys difícils.
  • La visera precorbada protegeix els ulls del sol.

Detalls del producte

  • Tancament amb veta adherent regulable
  • 100 % polièster
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Blanc
  • Model: IX1854-100

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Perfect travel hat

    Adam948596969

    Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.

ACG Radical AirFlow Fly Cap Gorra de trail running regulable Dri-FIT

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

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