ACG Radical AirFlow Fly Cap Gorra de trail running regulable Dri-FIT

Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
Materials reciclats
Pròximament
Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta gorra ACG Fly, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre el cap a mesura que augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.
ACG Radical AirFlow Fly Cap
INNOVACIÓ REVOLUCIONÀRIA PER A ATLETES EN MOVIMENT.
Radical AirFlow és un teixit molt ambiciós dissenyat per millorar la ventilació. Aquesta gorra ACG Fly, dissenyada per maximitzar la innovació Radical AirFlow i ideal per a les curses, s'ha concebut per permetre que circuli més aire directament sobre el cap a mesura que augmentes el ritme. Radical AirFlow s'ha provat amb atletes de trail running d'ACG d'elit i ha obtingut uns resultats excel·lents. Ara et toca a tu sentir la frescor.
Radical AirFlow presenta una confecció d'orificis molt transpirable per ajudar a canalitzar més flux d'aire directament sobre la pell i així evaporar ràpidament la suor mentre et mous.
El teixit Knit amb perforacions és suau en contacte amb la pell i allibera ràpidament l'escalfor corporal. El tancament amb veta adherent amb el logotip ACG permet regular l'ajust de la peça fàcilment a l'instant.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
ACG Radical AirFlow Fly Cap