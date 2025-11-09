Nike Academy Team Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)

Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
La bossa d'esport Nike Academy Team presenta un disseny durador per organitzar les coses. Els compartiments independents són ideals per desar-hi la pilota, les botes i la roba. Les diverses corretges fan que sigui fàcil de portar durant els desplaçaments.
Nike Academy Team
UN ESPAI PRÀCTIC PER ANAR I TORNAR DEL CAMP.
La bossa d'esport Nike Academy Team presenta un disseny durador per organitzar les coses. Els compartiments independents són ideals per desar-hi la pilota, les botes i la roba. Les diverses corretges fan que sigui fàcil de portar durant els desplaçaments.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.2 estrelles
Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
LisaP702958956
Please bring back the red one and also more coloured for women
Bag
LouiseB506296906
Great size bag for my son for the gym & easy to carry
Nike Academy Team