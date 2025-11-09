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Nike Academy Team Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l) - Midnight Navy/Negre/Blanc

Nike Academy Team

Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)

42,99 €
TALLA ÚNICA
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La bossa d'esport Nike Academy Team presenta un disseny durador per organitzar les coses. Els compartiments independents són ideals per desar-hi la pilota, les botes i la roba. Les diverses corretges fan que sigui fàcil de portar durant els desplaçaments.


  • Color mostrat: Midnight Navy/Negre/Blanc
  • Model: CU8090-410

Nike Academy Team

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UN ESPAI PRÀCTIC PER ANAR I TORNAR DEL CAMP.

La bossa d'esport Nike Academy Team presenta un disseny durador per organitzar les coses. Els compartiments independents són ideals per desar-hi la pilota, les botes i la roba. Les diverses corretges fan que sigui fàcil de portar durant els desplaçaments.

Avantatges

  • Compartiment principal amb prou espai per a la pilota i més coses.
  • Compartiment amb cremallera a la part interior per desar-hi la roba seca o mullada i mantenir l'espai net i organitzat.
  • Corretges per a les mans i les espatlles per transportar l'equipació còmodament.
  • Butxaca interior petita i butxaques exteriors amb cremallera per desar-hi els objectes petits de valor.

Detalls del producte

  • 63 cm de llargada x 30 cm d'amplada x 30 cm d'alçada
  • 60 l
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Midnight Navy/Negre/Blanc
  • Model: CU8090-410

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (14)

4.2 estrelles

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Nike Academy Team Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)

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