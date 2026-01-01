Nike Factory Store Norwich Riverside

Nike Factory Store Norwich Riverside

Tancada • Obre demà a les 10:30

Riverside Retail Park

Unit 1 Albion Way

NORWICH, Norfolk, NR1 1WR, GB

+44 1603 665555

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Horari de la botiga

dl. - dv.: 10:00 - 19:00
ds.: 10:00 - 18:30
dg.: 10:30 - 16:30

Serveis

  • Targetes de regal Nike

    Targetes de regal Nike

    Aquesta botiga accepta targetes de regal comprades a altres Nike Stores i a Nike.com fent servir la divisa local.

  • Devolucions de Nike.com i de la Nike App

    Devolucions de Nike.com i de la Nike App

    Aquesta botiga accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

  • Click & Collect

    Click & Collect

    Les compres fetes a nike.com es poden recollir en aquesta botiga.

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