Durant tots aquests anys, les Air Jordan 3 s'han llançat en moltes versions diferents i, aquesta vegada, es presenten amb un disseny d'inspiració napolitana. Inclouen una part superior de pell en blanc elegant que es combina amb l'estampat de pell d'elefant en Dark Mocha, que envolta la puntera i el taló, per aconseguir l'estil característic de les AJ3. Per últim, les sabatilles incorporen un toc de color en contrast: una entresola en Atmosphere Pink i un brodat Jumpman a la llengüeta per afegir un acabat brillant i increïble.

Codi del producte: CK9246-102