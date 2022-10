La dissenyadora Martine Rose, resident a Londres, combina la moda amb l'esport, i fusiona l'elegància amb el look famós de les Nike Shox. Aquestes sabatilles sorgeixen del desig de donar un aire destacat, elevat i contemporani al futbol, i desafien els límits barrejant conceptes oposats: així, tenim les sabatilles de mudar definitives amb el look ràpid d'unes botes de futbol. Ara que arriba el torneig europeu de futbol femení de la UEFA, Martine Rose presenta les Nike Shox MR4 amb el seu toc màgic: un taló format amb unes columnes més altes, un peu més allargat i una puntera cisellada per crear una estètica d'allò més atrevida que recorda el seu llenguatge de disseny visionari i la seva filosofia inclusiva i optimista. La pell sintètica i impecable amb un enconxat en relleu (i una brillantor perfecta), rivets i colors està clarament inspirada en els materials del futbol, i el disseny d'esclop fàcil de posar ofereix una experiència millorada als peus. El resultat és un look trencador i revolucionari que t'ajudarà a triomfar.

Codi del producte: DQ2401-001