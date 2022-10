109,99 €

És possible que l'ajornament del debut de l'skateboard a l'escenari de l'estiu hagi posat en pausa alguns somnis, però n'ha creat d'altres. La idea original de Parra d'unes Nike SB Dunk Low Pro que combinessin amb les equipacions de les federacions que estava desenvolupant per a l'ocasió es va fer realitat gràcies a aquest temps addicional i la nova oportunitat de fer evolucionar la seva estètica de disseny mitjançant els estils i els tons característics de l'artista.

Parra porta més enllà els seus tons distintius i la seva abstracció dels paisatges amb unes Dunk Low clàssiques en blanc impecable, que són la base d'un model totalment nou, amb figures geomètriques ondulades i una espiral de colors que es combinen per crear detalls molt expressius. Tot això es complementa amb tocs de blanc, un Swoosh en negre i soles interiors cobertes d'il·lustracions. Les Nike SB Parra Dunk Low Pro representen una imaginació activa.