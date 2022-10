88,00 €

La marca StrangeLove Skateboards ha creat la seva estètica característica combinant una expressió creativa caòtica amb un respecte basat en els elements que fan que l'skateboard sigui divertit. Ara, Nike SB i aquesta marca californiana tan peculiar s'uneixen per oferir una versió singular d'un model de sabatilles molt estimat: les Dunk Low. El model presenta un disseny de vellut texturat amb revestiments d'ant, impregnat amb colors pastel que combinen tonalitats de rosa clar amb tocs de meló brillant i vermell gimnàs. StrangeLove deixa la seva empremta amb il·lustracions en forma de calavera brodades a cada taló. A més, el patró subtil de cors a la sola afegeix un toc ple d'amor que arriba just a temps per celebrar el Dia de Sant Valentí.