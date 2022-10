109,99 €

L'última versió de les Nike SB Dunk Low torna als orígens i s'endinsa encara més en la tradició. Kent Uyehara, el fundador d'FTC, i Nike proposen un disseny d'exteriors que ret homenatge a l'interior de les cases de bany Sento del Japó. Les FTC Dunk estan inspirades en l'estètica i la tradició d'aquests banys públics, els quals tenen un origen cententari. Aquests espais continuen estant a disposició total de la comunitat i tota mena de persones les utilitzen per relaxar-se, refrescar-se i escapar de la rutina.

L'ant Crystal Blue i la pell de color Icey White es combinen amb la sola transparent i els detalls brillants esmaltats per captar la impecable atmosfera dels banys públics Sento. Prepara't per relaxar-te després d'una sessió d'entrenament intensa.