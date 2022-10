99,99 €

Posa't les SB per a les teves aventures exteriors. Les SB Dunk Low "Chlorophyll" estan inspirades en la combinació de colors de les Air Max 1 Trainer originals i, a més, es mantenen fidels a les seves arrels. La puntera blanca amb perforacions i el revestiment reten homenatge a la part superior de les Air Max 1 Trainer, alhora que els revestiments negres i grisos d'ant suau, i l'entresola en blanc impecable completen el look. A més, incorporen una unitat Zoom Air al taló i una llengüeta enconxada per oferir comoditat durant les teves aventures i un ajust ideal per fer skate.

Codi del producte: BQ6817-011