101,00 €

Paul Rodriguez és tota una llegenda de l'skateboard, així que és la persona ideal per col·laborar amb un model SB emblemàtic i retre homenatge als seus orígens. Aquestes Dunk, inspirades en les arrels mexicanes del jugador, presenten tons enèrgics de vermell i verd. Els estampats, que cobreixen des de l'etiqueta de la llengüeta fins a la sola interior, representen la passió de Paul per la boxa. La xapeta Dubrae decorativa inclou números romans i pedres incrustades per assenyalar el quinzè any de Rodriguez amb la marca.