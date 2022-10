109,99 €

A finals dels anys 70, Gundam va redefinir la cultura de l'anime i va llançar a escala mundial la seva visió futurista com a marca establerta a Tòquio (Japó). Gundam es caracteritza per la seva sinergia entre la narrativa contundent i el disseny expert. La seva feina al món de l'animació i la creació de joguines ha modelat la cultura col·leccionista durant dècades i, ara, segueix sent una font d'inspiració i d'innovació.

Les SB Dunk High "Gundam" són una mostra d'imaginació i filosofia de treball, i incorporen la inspiració DIY i la moda de la ciència-ficció a la línia icònica de les SB Dunk més singulars. Aquestes sabatilles, que inclouen un Swoosh extraïble (dissenyat per canviar de forma dràstica el model segons si prefereixes un look cridaner o més subtil), són perfectes per passar a l'acció. Les Dunk "Gundam" reten homenatge a la tradició i la relació sinèrgica entre Nike SB i la cultura col·leccionista de la marca Gundam: des dels detalls de la puntera i els tocs de color fins a la làmina de calcomanies amb un estil robòtic inconfusible.

Codi del producte: DH7717-100