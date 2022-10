160,00 €

Les línies de disseny de les Nike React Element 87 es basen en el llegat d'altres models de running, com les Nike Internationalist, i hi afegeixen detalls transparents i estampats reflectors. Aquests elements descansen sobre la tecnologia Nike React per aportar una versió innovadora al calçat per al dia a dia. Per a aquesta última col·lecció, la reconeguda marca de moda Undercover incorpora una dosi de colors cridaners i una expressió juvenil per crear un look modern.