Nike i Patta presenten la pel·lícula "The Wave | A film by Mahaneela", amb la direcció creativa de Steve McQueen. La col·laboració està dedicada als canvis culturals i a les influències constants que ha tingut Patta en la seva trajectòria i tota la seva comunitat. La producció consta de quatre parts en què s'exposa com els germans Abdul i Carista afronten els canvis constants de la vida. En el segon capítol, coneixerem un nou personatge, la Carista, germana gran de l'Abul, discjòquei i productora. Veurem com crea el seu propi santuari, com experimenta i com col·labora amb els seus amics i companys. També descobrirà que la música és un llenguatge universal que l'ajuda a conèixer persones que no s'esperava trobar.