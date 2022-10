Les primeres sabatilles exclusives de NOCTA combinen perfectament l'ètica de la marca. El disseny uneix sense esforç l'estil retro Nike que ja coneixes amb una comoditat incomparable, funcionalitat i una confecció minimalista però subtilment agressiva. La part superior senzilla i l'estructura clàssica actualitzada de les "Air Terra Humara" creen un model increïblement versàtil que pots portar de dia o de nit i per a gairebé qualsevol ocasió. La mescla de pell rugosa prèmium, els detalls 3M i la tecnologia de la tracció G-TEK creen unes sabatilles bàsiques per al dia a dia que ofereixen una trepitjada còmoda i molta subjecció.



Visita les botigues següents per comprar les NOCTA Hot Step, que es llançaran el 3 de març arreu del món.