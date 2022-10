Volem ajudar-te a seguir jugant sense cansar-te, per això, hem creat les Nike Spark Flyknit. Incorporen una entresola per capes (escuma ferma, placa de plàstic i escuma suau) per reduir la flexió de l'avantpeu i conservar les teves forces. La impressionant part superior Flyknit de dues capes transpirable ofereix subjecció i és fàcil de combinar. A més, el disseny amb detalls suprimits et permet veure la tecnologia i manté la comoditat. Així, sí algú et llança el repte de seguir jugant, el podràs acceptar.

Codi del producte: DD1901-001