70,50 €

Nike i l'artista Tom Sachs han tornat a llançar les NikeCraft Mars Yard 2.0 perquè estiguin a anys llum de distància de totes les altres sabatilles per a nen/a del planeta i siguin l'únic model amb què es podria aprendre a caminar sobre la superfície de Mart. Estan dissenyades només per als joves astronautes més seriosos i ofereixen una sensació semblant a una estació espacial als peus. La part superior de color erable i vermell esportiu aporta més estil, alhora que la corretja amb VELCRO ® manté la subjecció a tot el sistema. Tota la unitat està preparada per viatjar a l'espai o per orbitar per la sala d'estar.