79,99 €

Les Air Max 1 x CLOT es van llançar per primer cop l'any 2006 i van ser les primeres sabatilles en col·laboració amb Nike. Edison Chen, el creador i dissenyador principal de CLOT, va idear aquest model que representa perfectament l'objectiu de la marca d'unir el disseny oriental amb l'occidental combinant innovacions Nike amb filosofies sobre la reflexologia podal i els punts de pressió de la medicina xinesa tradicional.



Quinze anys després, aquest clàssic de culte torna amb una confecció totalment actualitzada. El model presenta un revestiment perforat a la puntera que continua mostrant de forma subtil els detalls interiors de les sabatilles. No et perdis la tornada d'aquest disseny històric. Aconsegueix aquesta col·laboració abans que desaparegui una altra vegada.