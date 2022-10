250,00 €

El dissenyador John Elliott explica que part de la idea darrere de les noves LeBron x John Elliott Icon prové de la imatge de LeBron quan comença un partit. Elliott volia que James tingués alguna cosa que el fes sentir increïblement bé en el moment en què corre pel passadís fins a la pista i sent totes les mirades al seu voltant. Així, l'artista va combinar la unitat Air completa de les LeBron 8 amb una part superior translúcida que incorpora un brodat inspirat en la pista, per assegurar que LeBron no només disposa de la màxima seguretat en si mateix, sinó també de comoditat.

Les noves LeBron x John Elliott Icon arriben en una senzilla combinació de color en nàutic i blanc.