169,99 €

Nike uneix forces amb sacai i CLOT amb una triple col·laboració que porta les LDWaffle (una actualització creativa de les LDV i les Waffle Racer) al següent nivell. A l'obra híbrida de Chitose Abe s'afegeix la inspiració llegendària per la moda urbana de CLOT, amb una part superior semitransparent i combinacions de colors que reten homenatge a l'art de la reflexologia, una característica de disseny pròpia de CLOT.

L'Swoosh de pell de serp, inspirat en la col·laboració de CLOT amb les Air Max 1 de 2006, es combina amb Swoosh reflectors per duplicar-ne l'exotisme. Per completar el look, hi ha un logotip de Nike x sacai x CLOT a l'etiqueta interior de la llengüeta, al taló i al folre. Centra't amb aquesta versió innovadora d'un disseny que està en una categoria a part.

Codi del producte: DH1347-100