159,99 €

Chris Gibbs, el propietari de la marca UNION LA, creu que la cultura del bàsquet té una connexió molt directa amb la moda urbana, així que no és gens estrany que el nou llançament de la col·laboració contínua entre Jordan i UNION es basi en aquesta perspectiva. Representa el sentiment i l'emoció de Jordan més enllà de la pista i fa un esforç constant per captar el panorama de finals dels 80 i principis dels 90; una època definida per la publicitat, la música, l'estil urbà i (sí, també) alguns moments màgics de la competició.



Gibbs crea una col·lecció centrada en la fabricació i els materials. "La idea era combinar l'ant i la malla, així que ens vam esforçar de valent per trobar els materials idonis", explica Gibbs. "Vam agafar un ant gruixut i suau. Quant a la malla, volíem un material clàssic com el de les sabatilles originals dels anys 80". Gibbs és un gran apassionat del patró geomètric de la sola de les Delta, així que el disseny de UNION es basa en els mateixos materials i colors que les Air Jordan 4 de la col·lecció per fer destacar el model futurista tal com correspon. El resultat és una adaptació avantguardista de les noves Delta Mid que trenca esquemes en tots els sentits.