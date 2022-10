No tens del tot garantit que rebis accés exclusiu, però per augmentar al màxim les teves oportunitats de comprar les sabatilles, descarrega l'SNKRS App, activa les notificacions automàtiques, ves comprovant si hi ha actualitzacions i no intentis fer trampes al sistema. Els Members que rebin accés exclusiu només l'obtindran per a un dels números del lot.