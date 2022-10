88,00 €

L'època Co.Jp (Concept Japan) de Nike del començament dels 2000 va donar lloc a una gran varietat de combinacions de colors clàssiques per a les llegendàries Dunk. Una de les més desitjades era la versió "Viotech", que rebia el nom del to porpra vibrant que mostrava l'acabat multicolor del disseny exclusiu per al Japó. Ara, per primera vegada des de 2013, torna la combinació de colors única que va iniciar l'època que va veure les Dunk convertir-se en una icona cultural.