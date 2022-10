109,99 €

Les Dunk Low s'han submergit en un mar de grisos. Aquesta versió presenta tonalitats de contrast en Vast Grey, Summit White, Peal White, i Light Bone per lluir un estil subtil però innovador aquesta temporada. És una combinació de colors tan neutra (que alhora destaca pels elements clàssics de les Dunk) que la podràs portar amb qualsevol look. La part superior d'ant afegeix un toc acollidor i prèmium a unes Dunk Low llestes per rematar els teus conjunts.

Codi del producte: DD8338-001