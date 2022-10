En temps d'incertesa, una estètica alliberadora i realista pot semblar com una galleda d'aigua freda a la cara. Descobreix les Dunk Low "Jade", unes sabatilles que cobreixen els peus amb colors revitalitzadors, naturals i optimistes com el Rough Green, el Cacao Wow i el Marina. Els revestiments de pell i ant inclouen unes costures més resistents i aporten una textura que no voldràs deixar de tocar. Per completar el disseny, les sabatilles presenten unes joies d'imitació de color Jade que es poden treure per lluir-les tant als peus com al canell en forma de braçalet. Gaudeix de la bona fortuna i l'amistat que propicia el jade.

Codi del producte: DR0159-200