109,99 €

Durant els últims temps, hem vist les Dunk redissenyades per commemorar diverses causes. Aquesta edició eclèctica porta el llegat més enllà amb colors i gràfics de contrast que reten homenatge als materials duradors i al paper que han tingut en el llegat innovador de Nike. Els estampats fan referència als orígens de la marca Blue Ribbon Sports i als sacs industrials de cafè i d'arròs dels mercats urbans reutilitzats per a una gran varietat de finalitats.

El petit compartiment amb cremallera de la llengüeta simbolitza als envasos de menjar reutilitzables, i l'etiqueta està redissenyada per simular la dels apartats d'informació nutricional. Finalment, la bossa de la compra que ve amb les sabatilles inclou una frase d'agraïment: "Thank You for Caring!" (Gràcies per preocupar-te).