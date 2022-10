109,99 €

Tot i que el disseny es va crear en principi per a la pista de bàsquet, les Dunk van acabar dominant els carrers. La resta ja és història. Més de 35 anys després del seu debut, aquest model segueix oferint el mateix estil cridaner i desafiant, i encara és un dels looks més populars dins i fora de la pista.

Ara, el disseny original de bàsquet universitari torna amb un estil color block de colors de temporada i materials prèmium. Aquest parell no es pot menjar, però la seva confecció exquisida porta records dels dies frescos de tardor en què tot està ple de les fulles dels arbres. Assaboreix aquests moments encara més amb aquestes sabatilles.