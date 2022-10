99,99 €

Tot i que el disseny es va crear en principi per a la pista de bàsquet, les Dunk van acabar dominant els carrers. La resta ja és història. Més de 35 anys després del seu debut, aquest model segueix oferint el mateix estil cridaner i desafiant, i segueix sent un dels looks més cercats al món de l'esport i la cultura.

Ara, el disseny original de bàsquet universitari torna amb revestiments de pell prèmium i un estil color block perfecte per a la tardor. La tecnologia del calçat actual porta la comoditat del model al segle XXI, alhora que la combinació nova de Sail, caqui i Light Chocolate dona un toc impecable a aquest model.