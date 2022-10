119,99 €

Abans de convertir-se en una icona urbana i imprescindible per a l'skateboard, les Dunk van començar el seu viatge al parquet com les primeres sabatilles Nike per a equips de bàsquet. Més tard van triomfar com a llegenda de la moda esportiva. Aquesta edició de perfil alt del model intemporal incorpora el color Velvet Brown amb tocs picants de Dark Curry.