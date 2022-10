179,99 €

La fundadora d'AMBUSH® Yoon Ahn col·labora amb Nike en aquest llançament per oferir una creació enèrgica definida per una estètica inspirada en el bàsquet i els logotips de les dues marques. Aquesta tercera combinació de colors presenta un to Deep Royal Blue, que es complementa amb tocs neutres de blanc i negre.



Per representar les bicicletes, els cotxes i la cultura japonesa, les proporcions clàssiques de les Dunk s'han redissenyat amb logotips Swoosh que van més enllà del taló per imitar els tubs d'una bicicleta. "Vaig pensar en com les sabatilles podien recrear un objecte mòbil", explica Ahn. El contrataló prominent inclou una inscripció en relleu a la part posterior de les sabatilles. La plantilla i l'etiqueta de la llengüeta amb els noms de les marques afegeixen un toc subtil addicional als elements clàssics.