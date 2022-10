Hem recuperat els catàlegs Nike dels anys 1992 i 1993, i destaquem alguns dels productes més innovadors d'aquella època, encapçalada per la família de les Nike Air Huarache. Entre els productes d'aleshores hi havia les Air Jordan VIII i les Air Flight Huarache de bàsquet, juntament amb les Air Huarache per a running i les Air Trainer Huarache. També convé destacar la sèrie Flight de bàsquet i l'equipament All Conditions Gear de Nike.