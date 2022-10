El 2000 va mantenir l'èxit dels anys anteriors en l'àmbit del calçat femení. Aquest catàleg de tardor, que ens remet a aquell any, inclou productes com ara les Air Alate, les Air Atomica i les Air Align, dissenyades per al running. També convé destacar les Air Tatoosh i les Air Nache de la col·lecció All Conditions Gear de Nike. Finalment, no oblidem els models que recorden algunes reedicions recents, com ara les LDV PGS amb sola de gofra.