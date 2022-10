L'any 1999 va comptar amb moltes sabatilles memorables, ja que aquest va ser l'any que Nike va començar la seva trajectòria online. Les Air Flightposite i les Air Zoom GP són perfectes per al bàsquet, mentre que les Air Tailwind i les clàssiques Cortez són ideals per al running. Aquests són alguns dels models més significatius d'aquell any. Segueix explorant aquest catàleg per descobrir quins altres models va llançar Nike a través de Nike.com