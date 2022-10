No només les Air Max 97 van debutar amb força aquell any; aquest catàleg va apujar el llistó del calçat de running l'any 1997. Running per a home: es mostren les Air Pegasus, les Air Equilibrium i les Air Max Triax. Running per a dona: s'inclouen dissenys clau, com ara les Air Zoom Spiridon, les Air Max Tailwind i les Air Terra Abandon, que proporcionen comoditat per a fora de la pista.