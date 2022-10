La inspiració per a aquest model va sorgir de la natura, on Skepta va veure una potent metàfora de la noció del renaixement creatiu en el cicle vital de les papallones. Amb això en ment, afegir la part superior inspirada en les ales de les papallones de les Tailwind V Plus de 2007 a les Air Max Tailwind V va ser fonamental per crear aquest model, destinat a convertir-se en un clàssic.