Cinc tons de gris es combinen i reflecteixen la silueta urbana de formigó de la ciutat, alhora que quatre logotips Swoosh extraïbles reten homenatge a la seva diversitat cultural. Per completar el look, una entresola de color natural sense tractar està envoltada per una sola exterior cridanera. Amb totes les característiques de disseny juntes, aquest model demostra el poder de combinar elements diferents entre ells; igual que la ciutat.