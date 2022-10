FPAR entén les peces, com ara les seves samarretes, com un mitjà de comunicació, i utilitzar-les és una manera d'expressar la seva creativitat. Aquesta perspectiva és patent a través dels detalls de les FPAR Dunk. Els missatges "Don't follow me" (no em segueixis) de la sabatilla esquerra i "I'm lost too" (jo també estic perdut) de l'esquerra apareixen a l'Swoosh, mentre que la part posterior de la llengüeta mostra la frase "Trust No One" (no confiïs en ningú). Aquestes paraules reflecteixen la filosofia de Nishiyama, que consisteix en que "ningú no et diu quin és el camí. Només tu pots esbrinar on vols anar i, quan o fas, trobes el teu propi camí. Com totes les persones". És possible que aquesta perspectiva no només representi els seus valors, sinó els de tots els skaters del món.