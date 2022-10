Les Air Jordan 8 "Quai 54" representen la cinquena col·laboració de Jordan en un disseny per al torneig de bàsquet urbà més important d'Europa. Aquest torneig es va celebrar per primera vegada l'any 2003, quan Hammadoun Sidibé i Thibaut de Longeville es van inspirar en el món del bàsquet urbà ple de vida de Nova York per fer-ne una versió pròpia a París (França). La resta és història. Els dos fundadors van convidar a participar tant atletes com artistes d'arreu del món per arribar a més gent i portar la seva energia a l'abast de tothom. Han aconseguit portar el bàsquet a llocs plens d'aficionats per retre homenatge a l'esport i a la seva cultura en entorns prestigiosos de París durant 15 anys consecutius. Això ha posicionat el Quai 54 com el programa de bàsquet urbà amb més tradició d'Europa.

Tot i que el fundador del torneig Hammadoun Sidibé i el director creatiu Thibaut de Longeville ja han treballat amb Jordan en diverses edicions del Quai 54, aquesta serà la primera vegada que la col·laboració se centri en les AJ 8.