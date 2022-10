Preu no disponible

La marca Off-White™ de Virgil Abloh aplica la seva estètica exclusiva a un dels models de running més innovadors de Nike. Hem creat les Tempo NEXT% a partir de la informació que ens van donar els atletes més ràpids del món i del que vam aprendre amb les nostres grans sabatilles de competició, les Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. La plantilla inclou escuma Nike ZoomX per oferir retorn d'energia en cada pas, alhora que la unitat Zoom Air visible aporta més reactivitat quan el peu es mou cap endavant.

Ara, el disseny s'ha reinventat amb elements desconstruïts i estampats d'aspecte artesà. Ens hem inspirat en els prototips i en els runners de tot el món per crear la sola de goma amb claus, que recorda el dia de la competició a la pista. Les sabatilles, seguint la tendència d'Off-White™, inclouen el nom de la tecnologia en lletres destacades. Les especificacions del producte també apareixen estampades a la part mitjana de les sabatilles.