Presentades per primer cop durant la dècada dels 80, les Air Mariah tornen ara amb un look modern. Les Air Zoom Mariah Flyknit Racer, que s'inspiren en el model original de 1988, s'han dissenyat per al dia a dia amb una part superior Flyknit que envolta el peu. Un sistema de llaçada ràpid permet posar-se-les i treure-se-les fàcilment, alhora que l'amortiment Zoom Air garanteix la comoditat durant tot el dia.