Aquest disseny innovador es modernitza encara més amb una combinació de colors completament negra i molt desitjada. La unitat Air completa està tenyida per aconseguir un look elegant totalment negre. Les Moc, que prescindeixen dels cordons, incorporen una cinta ampla de banda a banda per aconseguir una subjecció total. Aquestes Air VaporMax, que ofereixen l'ajust cenyit del Flyknit i en color negre, són un model que destaca per si sol.