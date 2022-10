El disseny innovador del model s'actualitza. Diverses tonalitats de gris mostren els matisos del Flyknit alhora que desplacen l'atenció a les línies de disseny futuristes de les VaporMax. Com que prescindeixen de cordons, les Moc incorporen una cinta elàstica ampla de banda a banda per oferir una subjecció total sense la pressió dels cordons. El revestiment lleuger sense costures ofereix l'estructura necessària i permet que el Flyknit proporcioni un ajust que s'adapta com un mitjó.