La majoria de nosaltres tenim un horari diari força carregat. Però quan es tracta de la carrera del dia, tu decideixes quan la vols fer. Com a part de la nova col·lecció Day to Night, les Air VaporMax Flyknit tenen un acabat blau fosc inspirat en les ombres del cel i s'han dissenyat per a aquelles persones que corren quan i com més els agrada. Qualsevol moment és perfecte per córrer.