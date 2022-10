Moltes coses que el 1991 estaven de moda, com ara els pantalons de paracaigudista i el tall de bolet, no han envellit gaire bé. No obstant això, aquest no ha estat en absolut el cas de les Air Span II. Les Air Span II, amb un aire dels 90 inconfusible, són un estil intemporal que supera el pas de 27 anys i que segueix sent tant imponent com originàriament. La part superior de malla proporciona una comoditat transpirable mentre que la planta del peu presenta una unitat Air encapsulada i un amortiment d'escuma per suavitzar la trepitjada. Les Air Span II tornen amb una combinació de colors en negre amb detalls en vermell solar i pols per demostrar que, tot i que hagin passat dècades, hi ha coses que no passen de moda.